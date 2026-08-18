Litoralul românesc îi atrage tot mai mult pe românii din diaspora. Cu cât timp înainte își rezervă vacanțele

Litoralul românesc continuă să fie o opțiune atractivă pentru românii care locuiesc în străinătate și care aleg să își petreacă vacanța de vară în țară.
Hotelierii de la malul Mării Negre spun că românii din diaspora își planifică sejururile din timp, mai ales atunci când vor să călătorească în perioadele aglomerate ale sezonului estival.
Pentru cei care își doresc cazare în stațiunile cele mai căutate și în special în lunile de vârf, rezervarea făcută cu câteva luni înainte poate face diferența. Cele mai bune camere și ofertele avantajoase sunt, de regulă, primele care dispar din disponibilitate.
Un avantaj important pentru românii din diaspora este faptul că își pot organiza concediul în funcție de perioada în care revin în țară. Mulți preferă să își stabilească din timp atât transportul, cât și cazarea, pentru a evita prețurile mai mari din sezon și lipsa locurilor disponibile.
Cererea este influențată și de perioada aleasă pentru vacanță. În lunile de vârf, stațiunile de pe litoralul românesc sunt mult mai aglomerate, iar tarifele pentru cazare pot fi mai ridicate decât în perioadele de început sau de final de sezon.
În același timp, turiștii care aleg să își rezerve vacanța din timp pot găsi mai multe variante de cazare și pot compara mai ușor ofertele disponibile.
Stațiunile de la Marea Neagră rămân atractive și datorită faptului că sunt ușor accesibile pentru cei care vin în România pentru concediu. Pentru familiile care locuiesc în străinătate, o vacanță la mare poate fi combinată și cu vizite la rude sau cu alte deplasări în țară.
Hotelierii recomandă turiștilor care știu deja perioada concediului să nu lase rezervarea pe ultima clipă. În special pentru weekendurile din sezonul de vârf, cererea poate crește rapid.
Pe de altă parte, cei care sunt flexibili în privința perioadei pot găsi și variante mai accesibile, în special la începutul sau spre finalul sezonului estival.
Litoralul românesc încearcă astfel să profite de revenirea românilor din diaspora, care reprezintă un segment important pentru turismul de vară. Pentru cei care vor să prindă o anumită stațiune sau un anumit hotel, recomandarea este simplă: vacanța trebuie planificată și rezervată cât mai devreme.