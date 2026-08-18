Întâlnirea Bolojan – Simina Tănăsescu ajunge în Senat. Se va decide dacă începe o anchetă

Plenul Senatului va decide săptămâna viitoare dacă va fi înființată o comisie de anchetă care să verifice împrejurările întâlnirii dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale, Elena-Simina Tănăsescu.
Biroul Permanent al Senatului a hotărât marți ca solicitarea privind înființarea comisiei să fie transmisă plenului, după ce Comisia pentru constituționalitate a analizat propunerea.
Inițiativa aparține grupului parlamentar PACE – Întâi România și urmărește verificarea condițiilor în care a avut loc întrevederea dintre Bolojan și șefa CCR, precum și analizarea eventualelor consecințe instituționale ale acesteia.
Solicitarea a fost formulată după informațiile apărute în spațiul public privind o întâlnire care ar fi avut loc pe 14 august, în incinta Parlamentului, într-un moment sensibil pentru Curtea Constituțională.
CCR urma să reia în acea perioadă dezbaterile asupra unor legi importante, inclusiv asupra Legii integrității, contestată de președintele Nicușor Dan și de parlamentari.
Grupul PACE susține că este necesară clarificarea circumstanțelor în care s-a desfășurat întrevederea și a eventualelor efecte pe care aceasta le-ar putea avea asupra credibilității instituțiilor implicate.
Comisia pentru constituționalitate a dat curs solicitării, iar decizia finală va aparține plenului Senatului. Votul este programat pentru săptămâna viitoare, cel mai probabil luni sau marți.
Subiectul a generat reacții și în zona sistemului judiciar. Președinții curților de apel au cerut clarificări în legătură cu întâlnirea, iar Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat la rândul său informații despre contextul, scopul și temele discuției.
Curtea Constituțională a transmis că respinge orice speculație potrivit căreia cauze aflate pe rolul instituției ar fi fost discutate în afara cadrului legal. CCR a precizat că întâlnirile președintei instituției cu reprezentanții autorităților executive pot viza aspecte administrative și de organizare, în limitele atribuțiilor prevăzute de lege.
În același timp, cazul rămâne unul sensibil din perspectiva încrederii publice în imparțialitatea Curții Constituționale, mai ales prin prisma momentului în care a avut loc întrevederea.
Dacă plenul Senatului va aproba solicitarea, o comisie parlamentară va putea analiza circumstanțele întâlnirii și va putea formula concluzii în urma verificărilor.
Până la un eventual vot favorabil, însă, nu există o comisie de anchetă constituită. Decizia privind declanșarea demersului aparține senatorilor în plen.