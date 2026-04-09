Furt de amploare, de 200.000 de euro, într-un parc fotovoltaic din Buzău: șase bărbați arestați preventiv

Șase bărbați cu vârste între 20 și 43 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi sustras componente metalice dintr-un parc fotovoltaic situat în comuna Grebănu, județul Buzău. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 200.000 de euro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, cazul a fost semnalat pe 5 aprilie de reprezentanții unei firme din Râmnicu Sărat. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, în perioada 30 martie - 5 aprilie, cinci dintre suspecți s-ar fi deplasat în mod repetat la parcul fotovoltaic din Grebănu.

Aceștia ar fi sustras profile din aluminiu care făceau parte din structura de susținere a panourilor solare, afectând infrastructura instalației.

Bunurile furate, valorificate printr-un intermediar

Anchetatorii susțin că un bărbat de 35 de ani, din județul Vrancea, ar fi cumpărat materialele sustrase, deși ar fi știut că provin din activități ilegale. Acesta este cercetat pentru tăinuire.

În cadrul anchetei, pe 8 aprilie, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în județul Vrancea, unde au descoperit și ridicat probe relevante pentru dosar.

Măsuri dispuse de instanță

Cei șase suspecți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior au fost prezentați procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat. Instanța a decis arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului. Cazul scoate în evidență vulnerabilitățile infrastructurii energetice și necesitatea unor măsuri sporite de securitate în astfel de obiective.