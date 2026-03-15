Când ajung echipamentele militare americane la baza Mihail Kogălniceanu

România se pregătește să primească, în cel mai scurt timp, un nou contingent de militari americani și echipamente militare avansate la baza aeriană Mihail Kogălniceanu. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a anunțat că autoritățile de la București au fost notificate oficial, iar dislocarea este iminentă.

Potrivit ministrului, transporturile aeriene sunt așteptate foarte curând, fiind „o chestiune de ore sau zile” până la sosirea avioanelor americane. Miruță a subliniat că echipamentele aprobate de Parlament vor veni însoțite de personal specializat, responsabil cu operarea și mentenanța acestora, potrivit Realitatea Plus.

Noua desfășurare militară include între 400 și 500 de soldați americani, alături de tehnică defensivă, precum avioane de realimentare în aer și sisteme de comunicații satelitare. Prezența suplimentară a trupelor SUA este considerată un element important pentru consolidarea flancului estic al NATO.

Decizia vine în contextul tensiunilor crescute generate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a determinat Washingtonul să își întărească pozițiile strategice în regiune. România a aprobat rapid solicitarea americană, după o analiză în CSAT și un vot favorabil în Parlament.