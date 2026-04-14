Călin Georgescu, la Înalta Curte: judecătorii decid dacă dosarul se întoarce la Parchet sau începe judecata pe fond
Călin Georgescu ajunge astăzi la Curtea Supremă la termenul care poate da peste cap întreaga sa situație juridică. Judecătorii vor analiza contestația avocaților și vor decide dacă dosarul se va întoarce la Parchetul General sau începe judecata pe fond.
Vorbim despre al doilea dosar penal trimis în judecată de către procurorii Parchetului General, în care Geogescu este pus sub acuzare pentru complicitate la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale.
În aceeași cauză mai sunt puse sub acuzare 20 de persoane și Horațiu Potra care este încarcerat la Penitenciarul Rahova.
În camera preliminară, magistrații de la Curtea de Apel București au decis că mai multe probe și declarații din cadrul anchetei penale au fost obținute nelegal de către procurori. În acest caz decizia magistraților este definitivă.
