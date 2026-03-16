1. Hagi face pasul în spate la Farul: Popescu devine acționar majoritar. „Regele”, tot mai aproape de banca naționalei

Luni dimineață, Gică Hagi, în vârstă de 61 de ani, a renunțat la pachetul majoritar de acțiuni pe care îl deținea la Farul Constanța. Controlul clubului a fost preluat de Gică Popescu (58 de ani), actualul președinte al formației constănțene.

Decizia alimentează tot mai mult speculațiile privind o posibilă implicare a lui Hagi la echipa națională a României. În ultimele luni, numele „Regelui” a fost frecvent menționat ca variantă pentru banca tehnică a tricolorilor, mai ales în contextul problemelor de sănătate ale selecționerului Mircea Lucescu.

La un moment dat s-a discutat chiar despre varianta ca Hagi să preia naționala înaintea barajului cu Turcia. Până la urmă, Federația a decis ca Mircea Lucescu să rămână selecționer pentru meciurile din luna martie.

Odată cu trecerea pachetului majoritar de acțiuni la Gică Popescu, scenariul revenirii lui Hagi în antrenorat devine din ce în ce mai plauzibil. Regulamentul FRF prevede că selecționerul României nu poate fi acționar majoritar la un club din Superligă, deoarece ar exista un conflict de interese.

Relația dintre Hagi și Popescu este una veche, cei doi fiind și cumnați. Au evoluat împreună la echipa națională, dar și la cluburi importante precum Barcelona și Galatasaray.

În perioada petrecută la formația din Istanbul, între 1997 și 2001, au câștigat trofee importante: Cupa UEFA, Supercupa Europei, patru titluri de campioni ai Turciei și două Cupe ale Turciei. La nivel administrativ, cei doi colaborează la clubul dobrogean încă din iunie 2019, la proiectul Viitorul/Farul.

Comunicatul clubului Farul

Reprezentanții clubului au confirmat oficial schimbarea de acționariat, explicând că decizia a fost dorită chiar de Hagi, care își dorește să revină în antrenorat.

„Gheorghe Popescu preia de la Gheorghe Hagi pachetul majoritar de acțiuni al clubului Farul Constanța.

Clubul Farul Constanța anunță că Gheorghe Popescu devine acționar majoritar, în urma unei decizii asumate de Gheorghe Hagi. Schimbarea vine în mod firesc, după ce Hagi a declarat în repetate rânduri că intenționează să renunțe la acest rol pentru a se dedica din nou antrenoratului, activitatea pe care o iubește cel mai mult.

După anii petrecuți la conducerea clubului, perioadă în care Farul a obținut performanțe importante și a trăit numeroase momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra pe activitatea din teren și pentru a accepta noi provocări în lumea fotbalului”, au transmis oficialii clubului.

Totodată, aceștia au subliniat experiența lui Gică Popescu în conducerea clubului.

„Președinte al clubului de șapte ani, implicat direct în dezvoltarea proiectului și în numeroase inițiative importante, Gheorghe Popescu cunoaște foarte bine evoluția Farului. Î

n această perioadă, clubul a avut un parcurs stabil și sustenabil, cu rezultate financiare pozitive în fiecare sezon, cu excepția stagiunii 2024-2025, consolidându-și în același timp poziția în fotbalul românesc”, au mai transmis reprezentanții Farului.