UEFA îl convoacă pe Istvan Kovacs la Geneva. Arbitrul român, printre cei mai importanți oficiali europeni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 aug. 2026, 16:50

Istvan Kovacs se pregătește pentru un nou sezon la cel mai înalt nivel al arbitrajului european. Arbitrul român a fost convocat de UEFA la cursul de vară destinat oficialilor de top, care va avea loc la Geneva.

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