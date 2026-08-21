Tenis: înfiinţarea unui consiliu consultativ al jucătorilor pentru cele patru turnee de Grand Slam

Cele patru turnee de Grand Slam au publicat, joi, un comunicat comun în care anunţă lansarea în curând a unui „Consiliu consultativ al jucătorilor de Grand Slam”, într-o iniţiativă menită să răspundă recentelor revendicări financiare ale jucătoarelor şi jucătorilor din circuit.
Acest Consiliu îşi va începe activitatea după US Open (30 august-13 septembrie) şi „va constitui o platformă de dialog direct, de schimb de experienţă şi de colaborare între turneele de Grand Slam şi jucătoare şi jucători”, conform comunicatului în limba franceză publicat de turneul de Grand Slam de la Roland-Garros.
Contururile sale rămân de definit: „în consultare cu aceştia, Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon şi US Open lucrează în prezent la definirea componenţei iniţiale a consiliului, a cadrului său şi a structurii sale operaţionale”, precizează comunicatul.
Această iniţiativă în direcţia unei mai mari deschideri şi a dialogului reprezintă un răspuns la revendicările recente ale câtorva zeci de personalităţi din circuitele feminine şi masculine. Aceştia solicită o cotă mai mare din veniturile generate de turneele de Grand Slam (22% faţă de aproximativ 15% în prezent).
Pentru a exercita presiune asupra organizatorilor turneelor de Grand Slam, cu care negociază de mai bine de un an, mai mulţi jucători de top, printre care numărul 1 mondial Arina Sabalenka, poloneza Iga Swiatek sau americanul Taylor Fritz, şi-au boicotat parţial obligaţiile media la Roland-Garros, reducându-le la 15 minute. Sabalenka a ameninţat chiar la începutul lunii mai cu un boicot total al turneelor de Grand Slam.
„O adevărată oportunitate de a ne face auzită vocea”
Americanul Ben Shelton, numărul 6 mondial, şi-a exprimat, joi, satisfacţia faţă de înfiinţarea unui astfel de Consiliu. „Să avem un loc la masa negocierilor turneelor de Grand Slam este ceva ce ne-am dorit de ceva vreme; aşa că sunt foarte fericit”, a declarat jucătorul american într-un comunicat. „Acest lucru ne oferă, în calitate de jucători, o adevărată oportunitate de a ne face auzită vocea, de a contribui la dezbatere şi de a participa la modelarea turneelor dincolo de ceea ce se întâmplă pe teren”, a adăugat el.
Printre atribuţiile acestui nou consiliu se va număra, de exemplu, formularea de recomandări privind modalităţile de aplicare a unui nou program de sprijin pentru jucători, anunţat joi de Federaţia Americană de Tenis (USTA), organizatoarea US Open.
Acest program, care va dispune de un buget iniţial de două milioane de dolari, va avea ca scop completarea sistemelor de pensii existente, oferind în acelaşi timp diverse beneficii pentru a-i sprijini pe jucători în „momentele importante ale carierei lor şi în tranziţia către pensionare”, a anunţat preşedintele USTA, Brian Vahaly.
USTA a anunţat, de asemenea, joi că fondul total de premii al US Open, în creştere cu 20% faţă de anul trecut, va depăşi în acest an, pentru prima dată, pragul de 100 de milioane de dolari, ajungând la 108 milioane de dolari.