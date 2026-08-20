Patru membri ai unei galerii de fotbal, reținuți după ce ar fi agresat un cetățean pakistanez

Polițiștii Capitalei au reținut, pentru 24 de ore, patru membri ai galeriei Peluza Nord Rapid, acuzați că au bătut un cetățean pakistanez în timp ce se deplasau către stadionul Giulești.
Potrivit unor surse judiciare, conflictul a pornit după ce prietena unui bărbat de 40 de ani, cetățean pakistanez, a filmat membrii galeriei Rapid din Peluza Nord, în timp ce aceștia se deplasau spre stadionul Giulești și scandau pe aleea dintre Sala Polivalentă Rapid și stadion.
Mai mulți membri ai galeriei s-au arătat deranjați de faptul că sunt filmați și i-au cerut femeii să oprească filmarea.
Femeia a oprit filmarea, însă prietenul ei a intervenit și le-ar fi reproșat că nu este normal să îi spună să nu filmeze și a întrebat de ce nu are voie să filmeze. Mai mulți membri ai galeriei au intervenit, iar bărbatul a fost agresat fizic.
Din datele și probele administrate până în prezent, acesta ar fi fost lovit cu pumnii și picioarele de mai multe persoane și a ajuns la pământ. Violențele au fost oprite de intervenția jandarmilor, care se aflau în dispozitiv pentru meci și au intervenit pentru restabilirea ordinii.
În urma cercetărilor, polițiștii de la Serviciul Grupuri Infracționale Violente au identificat cinci bărbați, cu vârste între 30 și 51 de ani, bănuiți că au participat la agresiune.
Poliția Capitalei a transmis, joi, un comunicat, prin care arată că Serviciului Grupuri Infracționale Violente au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Buzău, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări față de cinci bărbați, cu vârste cuprinse între 30 și 51 de ani, bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe.
În urma celor patru percheziții domiciliare, patru dintre bărbații bănuiți au fost depistați și conduși la audieri și față de aceștia a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentați în fața magistraților cu propuneri legale. Față de cel de-al cincilea bărbat, bănuit de comiterea faptelor, polițiștii desfășoară activități specifice în vederea depistării acestuia.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul DGPMB și al efectivelor Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București.
Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tulburarea liniștii și ordinii publice și lovirea sau alte violențe.
AGERPRES