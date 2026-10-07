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HC Buzău, învinsă clar de Granollers în EHF European League. „Lupii” rămân cu un singur punct

HC Buzău, învinsă clar de Granollers

HC Buzău, învinsă clar de Granollers

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Scris deStoica Marian
Publicat7 oct. 2026, 09:21
Sursărealitatea.net

HC Buzău a pierdut cu 37-31 pe terenul lui Granollers, în EHF European League. „Lupii” rămân cu un singur punct după primele două etape.

HC Buzău a pierdut clar, scor 31-37, meciul disputat în deplasare cu Fraikin BM Granollers, în etapa a doua din EHF European League. Formația buzoiană a avut o misiune dificilă în Spania și nu a reușit să țină pasul cu gazdele, care au controlat partida aproape în totalitate.

Partida de la Granollers a avut și un element neobișnuit: meciul s-a disputat fără spectatori, după ce autoritățile din Catalonia au emis avertizări privind ploile abundente și riscul de inundații. Decizia a fost luată din motive de siguranță, iar clubul spaniol a anunțat că spectatorii care își cumpăraseră bilete își pot recupera banii.

Granollers a făcut diferența încă din prima repriză

HC Buzău a început curajos partida și a avut avantaj pe tabelă în primele minute, însă formația spaniolă a preluat rapid controlul.

Granollers a profitat de problemele din jocul „lupilor” și a construit treptat un avantaj important. Gazdele au avut o perioadă excelentă în prima repriză, iar la pauză tabela indica 20-11 pentru Granollers.

Diferența de nouă goluri de la pauză s-a dovedit decisivă pentru soarta partidei.

HC Buzău a încercat revenirea după pauză

În repriza secundă, handbaliștii buzoieni au încercat să reducă diferența și au găsit mai multe soluții în atac. HC Buzău a reușit să se apropie de adversari, însă Granollers a rămas în control.

Spaniolii au continuat să joace eficient atât în atac, cât și în apărare și nu le-au permis buzoienilor să transforme partida într-o revenire spectaculoasă.

În cele din urmă, Fraikin BM Granollers s-a impus cu 37-31, obținând primele două puncte în grupa E din EHF European League.

Lazurcă, cel mai bun marcator al lui HC Buzău

Pentru formația buzoiană, cea mai bună evoluție ofensivă i-a aparținut lui Lazurcă, autor a opt goluri. Virbauskas a înscris șase goluri, în timp ce Grbovici a contribuit cu patru reușite.

După primele două etape ale competiției europene, HC Buzău are un singur punct. Formația buzoiană a remizat în prima rundă cu Águas Santas Milaneza, scor 30-30, iar acum a cedat în fața lui Granollers.

Urmează o nouă deplasare dificilă pentru HC Buzău

Pentru „lupi” urmează o nouă partidă complicată în EHF European League. Pe 13 octombrie, HC Buzău va evolua în Germania, pe terenul formației SG Flensburg-Handewitt.

Buzoienii vor încerca să obțină un rezultat pozitiv și să rămână în cursa pentru calificarea în faza următoare a competiției.

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