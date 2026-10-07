HC Buzău, învinsă clar de Granollers în EHF European League. „Lupii” rămân cu un singur punct

HC Buzău a pierdut cu 37-31 pe terenul lui Granollers, în EHF European League. „Lupii” rămân cu un singur punct după primele două etape.
HC Buzău a pierdut clar, scor 31-37, meciul disputat în deplasare cu Fraikin BM Granollers, în etapa a doua din EHF European League. Formația buzoiană a avut o misiune dificilă în Spania și nu a reușit să țină pasul cu gazdele, care au controlat partida aproape în totalitate.
Partida de la Granollers a avut și un element neobișnuit: meciul s-a disputat fără spectatori, după ce autoritățile din Catalonia au emis avertizări privind ploile abundente și riscul de inundații. Decizia a fost luată din motive de siguranță, iar clubul spaniol a anunțat că spectatorii care își cumpăraseră bilete își pot recupera banii.
Granollers a făcut diferența încă din prima repriză
HC Buzău a început curajos partida și a avut avantaj pe tabelă în primele minute, însă formația spaniolă a preluat rapid controlul.
Granollers a profitat de problemele din jocul „lupilor” și a construit treptat un avantaj important. Gazdele au avut o perioadă excelentă în prima repriză, iar la pauză tabela indica 20-11 pentru Granollers.
Diferența de nouă goluri de la pauză s-a dovedit decisivă pentru soarta partidei.
HC Buzău a încercat revenirea după pauză
În repriza secundă, handbaliștii buzoieni au încercat să reducă diferența și au găsit mai multe soluții în atac. HC Buzău a reușit să se apropie de adversari, însă Granollers a rămas în control.
Spaniolii au continuat să joace eficient atât în atac, cât și în apărare și nu le-au permis buzoienilor să transforme partida într-o revenire spectaculoasă.
În cele din urmă, Fraikin BM Granollers s-a impus cu 37-31, obținând primele două puncte în grupa E din EHF European League.
Lazurcă, cel mai bun marcator al lui HC Buzău
Pentru formația buzoiană, cea mai bună evoluție ofensivă i-a aparținut lui Lazurcă, autor a opt goluri. Virbauskas a înscris șase goluri, în timp ce Grbovici a contribuit cu patru reușite.
După primele două etape ale competiției europene, HC Buzău are un singur punct. Formația buzoiană a remizat în prima rundă cu Águas Santas Milaneza, scor 30-30, iar acum a cedat în fața lui Granollers.
Urmează o nouă deplasare dificilă pentru HC Buzău
Pentru „lupi” urmează o nouă partidă complicată în EHF European League. Pe 13 octombrie, HC Buzău va evolua în Germania, pe terenul formației SG Flensburg-Handewitt.
Buzoienii vor încerca să obțină un rezultat pozitiv și să rămână în cursa pentru calificarea în faza următoare a competiției.