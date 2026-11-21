Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 09:12

Administrația președintelui american Donald Trump își dorește ca Rusia și Ucraina să ajungă la un acord de pace până la începutul lunii ianuarie 2027. Potrivit unor surse citate de Financial Times, Washingtonul a transmis acest calendar oficialilor europeni și ucraineni.

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