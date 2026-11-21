Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 14:32

Laurențiu Reghecampf a reacționat la declarațiile lui Victor Pițurcă într-o conferință de presă susținută înainte de meciul cu FC Argeș, solicitând ca fostul selecționer să se oprească din comentariile publice.

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