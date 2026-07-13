Viorel Pașca și familia sa rămân în libertate. Decizia Curții de Apel București în cazul azilului groazei din Bihor

Publicat 13 iul. 2026, 12:34 Actualizat 13 iul. 2026, 12:39 Sursă Realitatea.Net

Răsturnare de situație în cazul azilului groazei din Bihor. Curtea de Apel București a respins, luni, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Viorel Pașca și a altor cinci inculpați și a admis contestațiile formulate de aceștia, dispunând, totodată, ridicarea măsurii controlului judiciar.

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