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Un nou focar de pesta micilor rumegătoare. Oile și caprele vor intra în carantină

Oi și capre

Oi și capre

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 11:26
SursăRealitatea PLUS

Alertă uriașă! A fost descoperit un nou focar de pesta micilor rumegătoare la mai multe ferme de oi din Mureș. Oile și caprele vor sta în carantină pentru următoarele 30 de zile au hotărât autoritățile.

Pesta micilor rumegătoare în Mureș

Crescătorilor de animale li se recomandă să anunțe de urgență medicul veterinar dacă observă semne de boală.

Autoritățile au transmis că transporturile de animale fără documentele necesare sau cu mijloace de transport neautorizate, vor fi sancționate cu amenzi uriașe.

Mai mult, animalele ar putea inclusiv să fie confiscate.

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