Economie· 1 min citire

Pagube uriașe în agricultură. Ciorile devastează culturile

Ciori pe câmp

Ciori pe câmp

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat17 iul. 2026, 11:20
SursăRealitatea PLUS

Cu doar câteva săptămâni înainte de strângerea recoltelor, stoluri uriașe de ciori au pus stăpânire pe lanurile de floarea-soarelui și lasă în urmă pagube uriașe. Agricultorii spun că privesc neputincioși cum munca de un an dispare de la o zi la alta. Pe suprafețe atât de mari soluțiile nu sunt eficiente, iar păsările sunt imposibil de alungat.

Stolurile de ciori fac ravagii în culturile de floarea-soarelui

Mai este aproape o lună până la recoltare, așa că oamenii se uită neputincioși cum păsările prădătoare îi lasă fără rodul muncii de peste an.

Disperați, agricultorii au încercat să alunge păsările cu sperietori, zgomote puternice și chiar drone. Însă toate aceste metode au avut efect doar pentru scurt timp. Ciorile revin rapid și continuă să distrugă plantațiile, iar în unele culturi pierderile sunt deja semnificative.

Oamenii spun că au investit sume importante în aceste culturi și se tem că o mare parte din recoltă va fi compromisă chiar înainte de a ajunge în combine. Dacă atacurile vor continua în același ritm, producția din acest an ar putea fi serios afectată, iar pierderile vor fi greu de recuperat.

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