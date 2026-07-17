Sorin Grindeanu, pe urmele legii salarizării:”Proiectul lipsește” -VIDEO

Publicat 17 iul. 2026, 10:41 Sursă Realitatea.Net

Scandal pe reforma salarizării. Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că solicită sprijin pentru Legea salarizării înainte ca proiectul să fie depus oficial în Parlament. Pentru a-și susține afirmațiile, liderul PSD s-a deplasat la Registratura Camerei Deputaților, unde a verificat, împreună cu angajatele instituției, dacă documentul a fost înregistrat.

Distribuie articolul