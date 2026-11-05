Descinderi de amploare în toată România! 397 de percheziții în Operațiunea Jupiter 6
Descinderi ale politiei (foto: Politia Română)
Descinderi în toată țara în Operațiunea Jupiter 6. Polițiștii fac 397 de percheziții în dosare de evaziune, trafic de arme și alte infracțiuni. Prejudicii de peste 33 de milioane de lei.
Polițiștii și procurorii au declanșat joi, 5 noiembrie, o nouă acțiune de amploare în cadrul Operațiunii Jupiter 6. Anchetatorii efectuează 397 de percheziții domiciliare în București și în mai multe județe din țară, în cadrul a 91 de acțiuni operative. Sunt investigate numeroase infracțiuni, de la evaziune fiscală și spălare de bani până la trafic de arme, agresiuni sexuale asupra minorilor și infracțiuni de mediu. Prejudiciile identificate până în prezent depășesc 33 de milioane de lei.
Acțiune de amploare a autorităților în întreaga țară! Polițiștii și procurorii au organizat joi noi descinderi în cadrul operațiunii naționale „Jupiter 6”, una dintre cele mai importante acțiuni coordonate de Parchetul General și Poliția Română în această perioadă.
În cea de-a patra zi a operațiunii, sunt puse în aplicare 397 de mandate de percheziție domiciliară, în București și în mai multe județe. Anchetele vizează persoane suspectate de implicare în activități infracționale complexe, iar investigațiile acoperă atât domeniul economic, cât și infracțiunile contra persoanei, patrimoniului și mediului.
Potrivit datelor comunicate de autorități, prejudiciile stabilite până acum în dosarele investigate depășesc 33 de milioane de lei.
397 de percheziții și 91 de acțiuni operative în cadrul Operațiunii Jupiter 6
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu Inspectoratul General al Poliției Române, coordonează acțiunile desfășurate simultan în mai multe zone ale țării.
Pentru ziua de 5 noiembrie 2026 au fost programate 91 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt executate 397 de mandate de percheziție domiciliară.
Anchetatorii urmăresc identificarea persoanelor implicate în activități ilegale, strângerea probelor necesare în dosarele penale și stabilirea responsabilității fiecărui suspect.
Pe lângă descinderi, sunt desfășurate și activități pentru punerea în aplicare a mandatelor de aducere, audierea persoanelor vizate și identificarea bunurilor care ar putea proveni din infracțiuni.
Evaziune fiscală, spălare de bani și trafic de arme. Lista infracțiunilor investigate
Dosarele aflate în atenția procurorilor vizează o gamă largă de infracțiuni. Printre cele mai importante se numără evaziunea fiscală, contrabanda, spălarea banilor, delapidarea, înșelăciunea, falsul și uzul de fals, precum și abuzul în serviciu.
Anchetatorii investighează și infracțiuni legate de regimul armelor și munițiilor, inclusiv achiziționarea și deținerea ilegală de arme și muniții.
O componentă deosebit de sensibilă a operațiunii privește infracțiunile împotriva minorilor. Sunt cercetate dosare care vizează agresiuni sexuale asupra minorilor și racolarea acestora în scopuri sexuale.
Pe lista faptelor investigate se mai află proxenetismul, furtul și furtul calificat, gestiunea frauduloasă, exercitarea fără drept a unor profesii sau activități și alte infracțiuni care afectează siguranța publică.
Prejudicii de peste 33 de milioane de lei. Anchetatorii încearcă să recupereze banii
Unul dintre obiectivele principale ale Operațiunii Jupiter 6 este recuperarea pagubelor produse prin activitățile infracționale.
Conform datelor comunicate de autorități, prejudiciul identificat până la această etapă a investigațiilor este estimat la peste 33.090.760 de lei.
Polițiștii și procurorii încearcă să identifice bunurile și valorile obținute ilegal, urmând să dispună măsurile necesare pentru indisponibilizarea acestora.
În dosarele investigate pot fi instituite sechestre asigurătorii pentru garantarea recuperării prejudiciilor și repararea pagubelor produse persoanelor fizice, companiilor sau bugetului de stat.
Valoarea totală a prejudiciilor ar putea fi actualizată pe măsură ce anchetele avansează și sunt descoperite noi elemente relevante.
Infracțiunile de mediu, în atenția polițiștilor și procurorilor
Operațiunea Jupiter 6 vizează și activități ilegale care afectează mediul și resursele naturale.
Sunt investigate fapte privind gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor, transportul și depozitarea ilegală a acestora, precum și activități desfășurate fără autorizațiile necesare în domeniul dezmembrărilor auto.
De asemenea, anchetatorii verifică posibile infracțiuni silvice, inclusiv tăierea ilegală și furtul de arbori.
Aceste investigații urmăresc identificarea persoanelor și a mecanismelor prin care sunt desfășurate activitățile ilegale, dar și stabilirea prejudiciilor produse mediului și patrimoniului public.
Operațiunea Jupiter 6 continuă în mai multe județe din România
Acțiunile din 5 noiembrie reprezintă cea de-a patra zi a amplei operațiuni desfășurate la nivel național.
În zilele precedente, polițiștii și procurorii au efectuat sute de percheziții în București și în mai multe județe, în dosare care vizează infracțiuni economice, judiciare, de mediu și de altă natură.
Prin această amplă mobilizare, autoritățile urmăresc documentarea activităților infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate, destructurarea mecanismelor ilegale și recuperarea prejudiciilor.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
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