Social· 1 min citire

Tânără de 21 de ani, în stare critică după un accident pe DN2B

Foto: IGSU/Facebook

Foto: IGSU/Facebook

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Buzau ca sursă preferată
Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 29 sept. 2026, 14:29

Trei persoane au fost implicate într-un accident produs în apropiere de Gălbinași, iar una dintre victime a fost resuscitată și transportată la spital.

Un accident grav s-a produs în cursul nopții pe DN2B, în apropierea localității Gălbinași.

Potrivit informațiilor disponibile, un autoturism condus de un tânăr de 22 de ani a părăsit partea carosabilă.

Șoferul și un pasager au suferit leziuni, iar o tânără de 21 de ani, din comuna C.A. Rosetti, a fost găsită în stare deosebit de gravă.

Victima a fost resuscitată la fața locului

Echipajele medicale au început manevrele de resuscitare după ce tânăra a intrat în stop cardiorespirator. Medicii au reușit restabilirea funcțiilor vitale, iar victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență Buzău, unde a fost intubată și ventilată mecanic.

Starea acesteia era critică la momentul informațiilor publicate. Celelalte persoane implicate au primit, de asemenea, îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea împrejurărilor în care autoturismul a ieșit de pe carosabil și pentru determinarea cauzelor accidentului.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

accident rutier buzau

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe