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Tânără de 21 de ani, în stare critică după un accident pe DN2B
Foto: IGSU/Facebook
Trei persoane au fost implicate într-un accident produs în apropiere de Gălbinași, iar una dintre victime a fost resuscitată și transportată la spital.
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