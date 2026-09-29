Advertising
Social· 1 min citire
Podcasturile REALITATEA - Ceva-n PLUS. Dirijorul Florin Totan, în premieră la Realitatea Plus: „Ce simte un dirijor pe scenă?”
Publicat29 sept. 2026, 11:16
Actualizat29 sept. 2026, 11:28
Dirijorul Florin Totan vorbește, în premieră la Realitatea Plus, despre emoția, autoritatea și responsabilitatea din spatele unei apariții pe scenă. Într-un nou episod al podcastului REALITATEA - Ceva-n PLUS, maestrul explică ce înseamnă să conduci o orchestră și de ce un dirijor trebuie să fie întotdeauna cu un pas înaintea muzicienilor pe care îi coordonează.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 12:38Raport OECD: 22% dintre tinerii români de 18-24 de ani nu muncesc și nu urmează studii sau formare profesională
- 12:29Concurs directori școli 2026: cum se desfășoară examenul pentru director și director adjunct
- 11:42Eurostat: Uniunea Europeană aruncă anual peste 58 de milioane de tone de alimente
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News