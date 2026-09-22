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Vremea de miercuri, 23 septembrie: frig în România, cu temperaturi de doar 12 grade și lapoviță la munte
Vreme ploioasă
Temperaturile maxime vor coborî până la 12 grade în estul și sud-estul Transilvaniei, în timp ce în sudul Olteniei vor ajunge la cel mult 23 de grade. Meteorologii anunță ploi în mai multe regiuni și lapoviță și ninsoare la altitudini mari.
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