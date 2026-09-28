Noi obligații pentru comercianți: informații despre garanții, reparare și actualizări software

Noi reguli privind protecția consumatorilor au intrat în vigoare începând cu 27 septembrie 2026, iar comercianții trebuie să ofere mai multe informații despre produsele pe care le vând.
Modificările vizează inclusiv afirmațiile despre protecția mediului, durabilitate și reparabilitate, dar și date despre garanții, piese de schimb, servicii postvânzare și actualizări software.
Ce afirmații nu mai pot face comercianții
Lista practicilor comerciale considerate înșelătoare a fost extinsă. Printre acestea se află folosirea unor etichete privind durabilitatea care nu sunt bazate pe un sistem de certificare sau nu sunt stabilite de o autoritate publică.
De asemenea, comercianții nu pot face afirmații generale despre protecția mediului dacă nu pot demonstra performanța de mediu care susține respectiva afirmație. Nu poate fi prezentat întregul produs ca având o anumită caracteristică ecologică atunci când aceasta se referă doar la o componentă.
Sunt vizate și afirmațiile potrivit cărora un produs ar avea un impact neutru, redus sau pozitiv asupra mediului doar pe baza compensării emisiilor de gaze cu efect de seră.
Mai multe informații despre repararea produselor
Noile prevederi îi obligă pe comercianți să ofere informații suplimentare atunci când acestea sunt disponibile. Printre datele care pot deveni relevante se numără durabilitatea produsului, posibilitatea de reparare și reciclare, caracteristicile sociale și de mediu, precum și informații despre fabricare și origine.
Un produs nu poate fi prezentat drept reparabil atunci când, în realitate, nu poate fi reparat. De asemenea, comercianții nu trebuie să îi determine pe consumatori să înlocuiască sau să reîncarce anumite consumabile mai devreme decât este necesar din punct de vedere tehnic.
Cumpărătorii trebuie informați și atunci când folosirea anumitor consumabile, piese sau accesorii poate afecta funcționarea produsului.
Garanțiile și actualizările software
Printre informațiile care trebuie prezentate consumatorilor se află principalele elemente ale garanției legale de conformitate și existența unei garanții comerciale de durabilitate oferite gratuit de producător pentru mai mult de doi ani.
Noile reguli prevăd și informarea privind garanția legală de conformitate pentru conținutul digital și serviciile digitale, serviciile postvânzare și alte garanții comerciale.
În cazul produselor care necesită actualizări software, consumatorii trebuie informați și cu privire la perioada minimă pentru care acestea sunt furnizate, atunci când comerciantul deține această informație.
Ce trebuie să știe cumpărătorii despre reparații
Noile prevederi includ și informații privind punctajul de reparabilitate, atunci când acesta există. Consumatorii pot primi date despre disponibilitatea pieselor de schimb, costul estimat al acestora și modalitatea prin care pot fi comandate.
Sunt vizate și informațiile despre repararea și întreținerea produsului, precum și despre eventualele modalități de livrare ecologică oferite de comerciant.
Apar și formulare standardizate
Pentru ca informațiile să fie prezentate într-o formă mai ușor de identificat, au fost introduse instrumente standardizate. Printre acestea se află notificarea armonizată privind garanția legală de conformitate și eticheta armonizată privind garanția comercială de durabilitate.
Modificările legislative urmăresc extinderea informațiilor disponibile la cumpărare și limitarea practicilor comerciale care pot crea o imagine neclară despre caracteristicile, durabilitatea sau posibilitatea de reparare a produselor.