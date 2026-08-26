SUA suspendă programările pentru vize la ambasade și consulate din întreaga lume. Departamentul de Stat invocă un program global de instruire

Guvernul Statelor Unite a suspendat marți programările pentru vize la ambasadele și consulatele americane din întreaga lume, măsura vizând toți solicitanții, potrivit Reuters.
Departamentul de Stat a transmis că decizia este legată de lansarea unei inițiative globale de instruire pentru personalul din reprezentanțele diplomatice, iar serviciile de programare vor fi reluate după finalizarea sesiunilor de formare.
Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că interviurile pentru vize vor fi reprogramate, fără a oferi un calendar exact pentru reluarea activității.
Solicitanții deja programați vor primi noi date pentru interviuri
Potrivit Financial Times, persoanele care aveau deja programări confirmate la ambasade și consulatele americane au început să primească e-mailuri prin care sunt informate că interviurile au fost amânate.
Noile date vor fi comunicate ulterior, după ce reprezentanțele diplomatice vor finaliza programul de instruire impus de Departamentul de Stat.
Departamentul de Stat nu a oferit un calendar pentru reluarea programărilor
Autoritățile americane nu au prezentat detalii despre conținutul instruirii sau durata acesteia.
Instituția a precizat doar că scopul programului este de a asigura o evaluare „cuprinzătoare și coerentă” a cererilor de viză și de a permite funcționarilor consulari să identifice mai eficient solicitanții care au șanse ridicate să devină dependenți de asistența socială în Statele Unite.
Măsura vine în contextul politicilor stricte privind imigrația
Suspendarea temporară a programărilor are loc în contextul politicilor de imigrație promovate de administrația președintelui Donald Trump.
Reuters amintește că administrația americană a intensificat măsurile de control al imigrației, inclusiv prin deportări accelerate, anularea unor vize și a unor permise de rezidență permanentă („green cards”), precum și prin respingerea unor cereri de viză din motive care au inclus activitatea politică a solicitanților sau participarea acestora la proteste în sprijinul palestinienilor și împotriva ofensivei israeliene din Fâșia Gaza.
Impact pentru solicitanții din întreaga lume
Decizia afectează solicitanții de vize din toate țările în care Statele Unite au ambasade și consulate, iar reluarea programărilor depinde de finalizarea programului global de instruire al personalului consular.
Deocamdată, Departamentul de Stat nu a anunțat când va reveni la programul obișnuit de procesare a cererilor de viză.