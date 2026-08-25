Advertising
Actualitate· 2 min citire
Uleiul de măsline care costă cât o mașină. Cât plătesc cei care vor una dintre cele mai scumpe sticle din lume
Uleiul de Măsline
Un sortiment de ulei de măsline destinat pieței de lux poate ajunge la un preț comparabil cu cel al unei mașini, datorită producției limitate, selecției măslinelor și procesului atent de obținere.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:15Canada ripostează în războiul comercial cu SUA: taxe de până la 50% pentru 700 de produse
- 18:54David Popovici și banii din sport: de ce a refuzat să știe cât avea în cont și ce a întrebat-o pe mama sa
- 17:53Accident grav în Iași: doi bărbați au sărit dintr-un camion de 38 de tone rămas fără frâne
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News