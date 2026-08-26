Rusia și Ucraina pregătesc un nou schimb major de prizonieri de război

Publicat 26 aug. 2026, 08:26 Sursă realitatea.net

Rusia și Ucraina lucrează la pregătirea unui nou schimb important de prizonieri de război, iar listele persoanelor care urmează să fie eliberate sunt în curs de definitivare.

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