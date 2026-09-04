Românii au redus puternic cumpărăturile. Comerțul cu amănuntul a intrat pe minus în 2026, conform celor mai recente date statistice

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere de 5,7% a comerțului cu amănuntul în primele șapte luni din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Vânzările de produse nealimentare au avut cea mai mare diminuare, în timp ce luna iulie a adus o creștere față de iunie.
Comerțul cu amănuntul a scăzut în primele șapte luni
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul, fără a include comerțul cu autovehicule și motociclete, a înregistrat o scădere de 5,7% în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2026, comparativ cu intervalul similar din 2025, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.
Calculat ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, volumul cifrei de afaceri a coborât cu 5,8% în aceeași perioadă.
Evoluția seriei brute a fost determinată de diminuarea vânzărilor în toate cele trei categorii principale analizate de INS.
Produsele nealimentare au avut cea mai mare scădere
Cea mai importantă reducere în primele șapte luni ale anului a fost consemnată la vânzările de produse nealimentare, care au scăzut cu 7,2% față de perioada similară din 2025.
Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a înregistrat o diminuare de 4,5%.
În cazul produselor alimentare, băuturilor și tutunului, volumul cifrei de afaceri a fost mai mic cu 4,4%.
Datele ajustate sezonier și în funcție de numărul de zile lucrătoare indică o scădere de 7,4% pentru produsele nealimentare și de 4,5% pentru vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun.
Pe segmentul carburanților, reducerea calculată prin seria ajustată a fost de 2,9%.
Iulie a adus o scădere de peste 6% față de anul trecut
Situația comerțului a fost negativă și în luna iulie 2026 în comparație cu aceeași lună a anului precedent.
Potrivit INS, seria brută a volumului cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu 6,2% în iulie 2026 față de iulie 2025.
Cea mai mare diminuare a fost înregistrată la comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate, unde scăderea a fost de 7,0%.
Vânzările de produse nealimentare au coborât cu 6,4%, iar cele de produse alimentare, băuturi și tutun au fost mai mici cu 5,4%.
Și datele ajustate indică o reducere puternică
Atunci când sunt eliminate efectele numărului de zile lucrătoare și ale sezonalității, scăderea din iulie este de 6,1% față de aceeași lună din 2025.
În acest caz, vânzările de produse nealimentare au consemnat un declin de 6,7%.
Produsele alimentare, băuturile și tutunul au înregistrat o scădere de 5,8%, în timp ce comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a coborât cu 4,4%.
Comerțul a crescut față de luna iunie
Compararea lunii iulie cu luna precedentă arată însă o evoluție diferită. În serie brută, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 7,0% în iulie 2026 față de iunie.
Cel mai mare avans a fost consemnat la carburanți, unde comerțul cu amănuntul din magazinele specializate a crescut cu 12,7%.
Vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au urcat cu 7,6%, în timp ce produsele nealimentare au înregistrat o creștere de 4,1%.
Seria ajustată arată o creștere lunară mai modestă
În cazul datelor ajustate în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, creșterea din iulie față de iunie a fost de 0,8%.
Comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate a avansat cu 2,2%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi și tutun au crescut cu 0,9%.
Singura categorie care a înregistrat o scădere față de luna precedentă a fost cea a produselor nealimentare, cu un minus de 0,1%.