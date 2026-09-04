Presiuni înainte de audierile Bolojan-Tănăsescu. Acuzații privind o manevră pentru preluarea Comisiei

Publicat 4 sept. 2026, 10:44 Sursă Realitatea PLUS

Cosmina Cerva acuză presiuni pentru blocarea anchetei privind întâlnirea dintre Ilie Bolojan și șefa CCR, Simina Tănăsescu. Președinta Comisiei de Constituționalitate susține că se încearcă inclusiv desființarea grupului PACE, ceea ce ar putea duce la schimbarea conducerii comisiei chiar înainte de primele audieri, potrivit Realitatea PLUS.

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