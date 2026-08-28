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Pensia românilor, sub semnul întrebării: Datoria publică urcă spre 70% din PIB

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat28 aug. 2026, 11:39
SursăRealitatea.Net

Viitorul sistemului public de pensii se confruntă cu riscuri majore pe termen mediu și lung. Conform ultimelor analize ale Consiliului Fiscal, creșterea accelerată a datoriei publice globale pune în pericol indexarea periodică a veniturilor seniorilor, existând posibilitatea ca majorările să fie înghețate în anii următori.

Avertismentul vine în contextul în care datoria țării a depășit pragul critic de 60% din Produsul Intern Brut (PIB), deschizând calea unor presiuni bugetare fără precedent.

Evoluția datoriei publice: Cum arată proiecțiile financiare

Datele oficiale furnizate de Ministerul de Finanțe și analizate de Consiliul Fiscal arată o traiectorie ascendentă a gradului de îndatorare al țării, fiind estimate următoarele niveluri:

  • Nivel actual: 60,01% din PIB

  • Estimare 2027: 63,3% din PIB

  • Estimare 2028: 63,9% din PIB

  • Estimare 2030: aproximativ 70% din PIB

Această expansiune a datoriei limitează sever spațiul fiscal al executivului pentru acoperirea plăților sociale, făcând incertă orice majorare a pensiilor programată pentru perioadele următoare.

Citește și: Bolojan ia de la pensionari pentru salariile bugetarilor. Cu cât scad pensiile dacă se extinde CASS?

Șocul demografic: Generația „decrețeilor” și creșterea vârstei de pensionare

Pe lângă riscurile financiare imediate, Consiliul Fiscal identifică un pericol structural masiv: îmbătrânirea populației și presiunea demografică.

Intrarea la pensie a generației reprezentate de „decreței” va genera o creștere semnificativă a cheltuielilor bugetare direcționate către sistemul de asigurări sociale. Experții avertizează că, până în anul 2030, costul total cu pensiile va continua să crească, ceea ce ar putea determina autoritățile să ia în considerare majorarea vârstei de pensionare pentru a menține echilibrul financiar și a acoperi deficitul structural.

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