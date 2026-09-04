INS: Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în primele șapte luni cu 5,7%

Publicat 4 sept. 2026, 10:26 Sursă realitatea.net

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete) a scăzut în primele șapte luni din acest an, față de perioada similară din 2025, atât ca serie brută cu 5,7 %, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 5,8%, arată datele Institutului Național de Statistică publicate vineri.

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