Publicat 17 nov. 2026, 12:18 Sursă Realitatea.net

Caz șocant în județul Buzău. O tânără de 29 de ani ar fi fost răpită de șase persoane, dusă cu forța pe un câmp, bătută, dezbrăcată și frecată cu sare pe întregul corp, în urma unui conflict provocat de gelozie. Potrivit anchetatorilor, agresorii ar fi păcălit-o că urmează să se întâlnească cu iubitul ei, după care au urcat-o într-o mașină și au dus-o într-un loc izolat. Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

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