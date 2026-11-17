Caz șocant în județul Buzău. O tânără de 29 de ani ar fi fost răpită de șase persoane, dusă cu forța pe un câmp, bătută, dezbrăcată și frecată cu sare pe întregul corp, în urma unui conflict provocat de gelozie. Potrivit anchetatorilor, agresorii ar fi păcălit-o că urmează să se întâlnească cu iubitul ei, după care au urcat-o într-o mașină și au dus-o într-un loc izolat. Trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, iar alte trei sunt cercetate sub control judiciar. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
Tânără de 29 de ani, răpită și dusă pe un câmp din Buzău. Totul ar fi pornit de la gelozie
Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 14 noiembrie, în localitatea Valea Râmnicului, județul Buzău. Potrivit anchetatorilor, șase persoane din Vrancea, patru femei și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 54 de ani, ar fi pus la cale agresarea unei tinere de 29 de ani, pe fondul unei relații extraconjugale. Una dintre femeile implicate ar fi fost geloasă din cauza legăturii pe care victima ar fi avut-o cu o rudă a persoanelor cercetate.
Pentru a o atrage într-o capcană, suspecții i-ar fi creat impresia că urmează să se întâlnească cu iubitul ei. Aceștia s-ar fi deplasat la locuința tinerei, unde ar fi urcat-o cu forța într-un autoturism și ar fi blocat portierele pentru a o împiedica să plece. Ulterior, ar fi transportat-o împotriva voinței sale pe un câmp din extravilanul localității Valea Râmnicului. Anchetatorii susțin că faptele s-ar fi desfășurat între orele 20:45 și 21:30, după o înțelegere prealabilă între persoanele implicate.
Bătută, atacată cu spray lacrimogen și jefuită. Ce ar fi pățit tânăra în mașină
Violențele ar fi început încă din timpul deplasării spre câmp. Potrivit procurorilor, tânăra ar fi fost lovită cu pumnii, trasă de păr și atacată cu spray lacrimogen pulverizat direct în față. În plus, persoanele cercetate i-ar fi luat telefonul mobil și cerceii, lăsând-o fără posibilitatea de a cere ajutor.
Ajunși într-o zonă izolată, suspecții ar fi continuat agresiunile, după care ar fi abandonat-o pe tânără și ar fi părăsit locul incidentului. Victima a reușit ulterior să anunțe poliția, iar oamenii legii au început verificările pentru identificarea persoanelor implicate.
Dezbrăcată și frecată cu sare pe tot corpul. Tânăra a avut nevoie de îngrijiri medicale
Cele mai grave momente s-ar fi petrecut după ce tânăra a fost coborâtă din autoturism. Potrivit anchetatorilor, persoanele implicate ar fi continuat să o lovească, de această dată cu pumnii și picioarele. Ulterior, ar fi dezbrăcat-o și ar fi supus-o unui ritual umilitor, frecându-i întregul corp cu sare, pentru a-i provoca durere și suferință.
În urma agresiunilor, tânăra a suferit leziuni traumatice care necesită între trei și patru zile de îngrijiri medicale, potrivit primelor constatări. Polițiștii au fost sesizați în noaptea de 14 spre 15 noiembrie și au început imediat cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele.
Trei persoane, arestate preventiv. Alte trei au fost plasate sub control judiciar
În urma investigațiilor și a informațiilor oferite de victimă, polițiștii Secției de Poliție Rurală Ziduri au reușit să identifice cele șase persoane suspectate că ar fi participat la agresiune. Acestea au fost duse la audieri, iar anchetatorii au întocmit un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și tâlhărie calificată.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat au solicitat arestarea preventivă a trei dintre persoanele cercetate, două femei și un bărbat. Instanța a admis propunerea și a dispus arestarea acestora pentru 30 de zile. În cazul celorlalți trei inculpați, procurorul a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.