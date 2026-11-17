Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 nov. 2026, 18:56

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a precizat că România are nevoie de mai puțină birocrație și de o reformă administrativă serioasă, nu de improvizații politice, iar instituțiile statului de multe ori sunt depășite, el atrăgând atenția că, în unele situații, timpul de execuție destinat unui proiect este mai mic față de timpul petrecut pentru întocmirea documentațiilor și pentru licitații.

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