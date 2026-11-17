Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a precizat că România are nevoie de mai puțină birocrație și de o reformă administrativă serioasă, nu de improvizații politice, iar instituțiile statului de multe ori sunt depășite, el atrăgând atenția că, în unele situații, timpul de execuție destinat unui proiect este mai mic față de timpul petrecut pentru întocmirea documentațiilor și pentru licitații.
În contextul participării la Adunarea Municipiilor din România, Constantin Toma a anunțat că a ridicat problema schimbării legislației în materia achizițiilor publice.
'România are nevoie de mai puțină birocrație și de o reformă administrativă serioasă, nu de improvizații politice! În cadrul reuniunii, în care s-au discutat teme importante precum bugetul de stat pentru 2027, viitorul cadru financiar european 2028-2034, finanțarea investițiilor locale și închiderea PNRR. Am ridicat două probleme pe care le consider esențiale pentru viitorul României. Prima este schimbarea legislației achizițiilor publice și reducerea drastică a birocrației. Procedurile complicate și blocajele administrative duc la întârzieri și la pierderea unor finanțări europene, atât la Buzău, cât și în multe alte localități din țară', a transmis marți, pe pagina sa de Facebook, primarul din Buzău.
În plus, social-democratul buzoian a precizat marți, într-o conferință de presă, că schimbarea procedurilor în cazul achizițiilor publice s-ar impune din cauza timpului îndelungat pe care administrațiile locale îl pierd în unele situații pentru pregătirea documentațiilor necesare unui proiect.
'Din păcate, timpul de execuție pentru un proiect este mult mai mic decât timpul petrecut pentru întocmirea documentațiilor și mai ales pentru licitațiile publice care se țin. Instituțiile statului, practic, de multe ori sunt depășite. Vă dau un singur exemplu, pentru construirea viitorului centru pentru pompieri, cred că sunt până acum vreo 19 firme, asociații înscrise, fiecare are 3-4 constructori. Dacă o parte dintre ei vor contesta, la CNSC nu există un termen de răspuns și poți pierde foarte mult timp. La fel la Agenția Națională pentru Achiziții Publice, unde am fost cu cele 30 de blocuri. Cred că am stat 8 luni pe bară, fără să se întâmple absolut nimic și nu este deloc în regulă, am ridicat problema la nivelul domnului prim-ministru și ne-a promis că va face o comisie specială care să analizeze schimbarea legislației privind achizițiile publice', a spus Constantin Toma.
Luni a avut loc, la București, Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România (AMR), la care au participat premierul Luca Niculescu, miniștri și primari de municipii din întreaga țară. Au fost purtate discuții pe marginea reformei administrativ-teritoriale, bugetului pe anul 2027 și modificării legislației achizițiilor publice.