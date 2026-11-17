Marcel Ciolacu a anunțat lansarea primului hub regional de securitate cibernetică din România, situat în Buzău. Inițiativa, realizată în parteneriat cu DNSC, vizează prevenirea atacurilor informatice pentru instituții și cetățeni.
Proiectul va fi dezvoltat prin colaborarea dintre Consiliul Județean Buzău și Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Obiectivul principal este sprijinirea instituțiilor publice, a mediului de afaceri și a persoanelor fizice în identificarea și prevenirea amenințărilor informatice.
Conform informațiilor prezentate la lansarea proiectului, Consiliul Județean Buzău va asigura spațiul și sprijinul logistic, în timp ce DNSC va contribui cu specialiști și echipamente. Serviciile oferite în cadrul hub-ului ar urma să fie gratuite.
Accent pe prevenție și educație
Marcel Ciolacu a explicat că inițiativa nu se va limita la intervenții în situații de criză, ci va pune accent pe pregătire, educație și prevenție. Pentru anul viitor este prevăzut un calendar de activități dedicate administrațiilor locale, companiilor și cetățenilor.
Aceste activități ar urma să includă informări privind riscurile cibernetice, recomandări pentru protejarea datelor și măsuri de prevenire a incidentelor informatice. Liderul PSD a considerat că protejarea datelor trebuie să devină o prioritate pentru administrația locală.
Contextul securității cibernetice în România
Directorul DNSC, Dan Cîmpean, a declarat, în cadrul evenimentului organizat la Buzău, că numărul atacurilor raportate către instituție în primele șase luni ale anului 2026 l-a depășit pe cel înregistrat pe întreg parcursul anului 2025. Potrivit datelor prezentate de acesta, DNSC primește în medie aproximativ 600 de sesizări zilnic.
Marcel Ciolacu a atras atenția că aproximativ 12 milioane de români sunt zilnic online, iar la nivel național sunt raportate între 600 și 800 de evenimente de securitate cibernetică. Un risc suplimentar îl reprezintă utilizarea inteligenței artificiale de către infractorii cibernetici, care pot crea mesaje frauduloase tot mai convingătoare.
Deși comparația cu Silicon Valley este una ambițioasă, proiectul anunțat la Buzău este concentrat, cel puțin în această etapă, pe prevenție și informare, nu pe dezvoltarea unui parc tehnologic. Pentru moment, nu au fost prezentate public un buget detaliat al hub-ului sau un număr estimat de locuri de muncă nou-create.