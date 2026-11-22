MAE, avertizare de călătorie pentru Belgia
MAE, avertizare de călătorie
MAE avertizează românii care călătoresc în Belgia. Greva controlorilor de trafic aerian din 23 noiembrie 2026 va duce la anularea majorității zborurilor de pe aeroportul Bruxelles.
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru Belgia, în contextul unei greve naționale la care urmează să participe și controlorii de trafic aerian. Acțiunea sindicală este programată luni, 23 noiembrie 2026, iar efectele asupra transportului aerian sunt semnificative: majoritatea zborurilor programate pe Aeroportul Internațional Bruxelles-Zaventem vor fi anulate.
Greva controlorilor de trafic aerian va afecta operațiunile aeroporturilor din Belgia în intervalul 07:00–21:00, ora locală. Potrivit informațiilor transmise de furnizorul belgian de servicii de navigație aeriană, Skeyes, personalul disponibil nu va putea asigura desfășurarea normală a traficului aerian în acest interval.
În aceste condiții, vor fi menținute doar serviciile minime necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență și operarea zborurilor considerate esențiale pentru siguranță.
Majoritatea zborurilor de pe aeroportul din Bruxelles, anulate pe 23 noiembrie
Administrația Aeroportului Internațional Bruxelles-Zaventem a confirmat că cea mai mare parte a curselor aeriene programate pentru luni, atât cele cu plecare, cât și cele cu sosire, vor fi anulate.
Decizia vine după ce o parte dintre controlorii de trafic aerian angajați ai Skeyes au anunțat că se vor alătura manifestației naționale organizate în Belgia.
Pasagerii care au bilete pentru această dată sunt sfătuiți să nu se deplaseze la aeroport înainte de a verifica situația zborului și de a primi informații din partea companiei aeriene.
Operatorii aerieni urmează să contacteze direct persoanele afectate pentru a le comunica variantele disponibile. Lista curselor anulate va fi actualizată pe site-ul aeroportului, pe măsură ce companiile aeriene înregistrează modificările.
Greva din Belgia afectează și aeroportul Charleroi
Perturbările nu vizează doar Aeroportul Bruxelles-Zaventem. Acțiunea sindicală are implicații și asupra celorlalte aeroporturi belgiene, inclusiv Bruxelles Sud Charleroi, utilizat de numeroși pasageri care călătoresc spre și dinspre România.
Absența serviciilor normale de control al traficului aerian limitează posibilitatea operării zborurilor în condiții de siguranță, indiferent de capacitatea aeroporturilor de a-și menține propriile activități.
Prin urmare, călătorii care au programate curse de pe sau către aeroportul Charleroi trebuie să urmărească permanent comunicările oficiale și să solicite informații direct de la operatorii aerieni.
MAE le recomandă românilor să verifice situația zborurilor
Ministerul Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor români care se află în Belgia, tranzitează această țară sau urmează să călătorească acolo să urmărească evoluția situației și eventualele modificări ale programului de zbor.
Informații actualizate pot fi consultate pe site-urile oficiale ale aeroporturilor:
Aeroportul Bruxelles-Zaventem: https://www.brusselsairport.be/
Aeroportul Bruxelles Sud Charleroi: https://www.brussels-charleroi-airport.com/en
De asemenea, autoritățile avertizează că manifestația națională ar putea provoca perturbări și în transportul public. Pasagerii sunt sfătuiți să verifice disponibilitatea mijloacelor de transport înainte de a-și planifica deplasarea către aeroport.
Numere de telefon pentru românii care au nevoie de asistență consulară
Cetățenii români aflați în Belgia pot solicita sprijin consular prin intermediul Ambasadei României la Bruxelles, la următoarele numere de telefon:
+32 (0) 2 347 5338
+32 (0) 2 344 1658
+32 (0) 2 343 6935
Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate în regim de permanență.
Pentru situații dificile, speciale sau care necesită intervenție de urgență, românii pot apela numărul de telefon de permanență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.
MAE recomandă, totodată, consultarea site-ului oficial www.mae.ro și a paginii Ambasadei României la Bruxelles, precum și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, disponibilă pentru telefoanele mobile.
Autoritățile le recomandă românilor să se informeze înainte de plecare și să țină legătura cu operatorii aerieni pentru a evita deplasările inutile și eventualele probleme generate de anularea curselor.
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News