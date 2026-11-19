Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 nov. 2026, 16:20

Un buzoian în vârstă de 26 de ani a fost sechestrat într-un apartament din municipiu de trei tineri din Vernești, care l-au agresat și i-au sustras bunuri. Poliția a deschis un dosar penal, iar instanța a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile.

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