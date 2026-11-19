Un buzoian în vârstă de 26 de ani a fost sechestrat într-un apartament din municipiu de trei tineri din Vernești, care l-au agresat și i-au sustras bunuri. Poliția a deschis un dosar penal, iar instanța a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru 30 de zile.
Evenimentul a fost semnalat poliției în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2026, când victima din Mărăcineni a contactat autoritățile. Potrivit Opinia Buzău, tânărul era ținut împotriva voinței sale într-un apartament din Buzău de o femeie și doi bărbați, cu vârste cuprinse între 17 și 21 de ani.
Agresiuni și sustragerea bunurilor
Cei trei suspecti au exercitat acte de violență și amenințări pentru a-l reține pe tânăr. În timpul sechestrării, aceștia i-au sustras banii și telefonul mobil.
Măsurile dispuse de instanță
Polițiștii au identificat rapid pe cei trei tineri din Vernești în baza informațiilor furnizate de victimă. Aceștia au fost conduși la audieri, iar pentru faptă a fost întocmit un dosar penal.
Inițial, tinerii au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, instanța a dispus arestarea preventivă a celor trei pentru o perioadă de 30 de zile.