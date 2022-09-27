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Familia pompierilor buzoieni s-a mărit începând de ieri

Familia pompierilor buzoieni s-a mărit începând de ieri

Familia pompierilor buzoieni s-a mărit începând de ieri

Realitatea de Buzau
Scris de Realitatea de Buzau Publicat: 27 sept. 2022, 10:37

Proaspeții pompieri vă doresc să nu aveți nevoie să apelați la ei

Patru tineri subofițeri, proaspăt absolvenți ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție civilă "Pavel Zăgănescu" Boldești, promoția 2022, vor activa pe funcții operative în cadrul Detașamentului de Pompieri Buzău.

Evenimentul primirii noilor colegi în rândul salvatorilor din Buzău a avut loc luni, 26 septembrie.

În această zi de neuitat pentru ei, ce reprezintă debutul lor ca salvatori, Inspectorul Șef al I.S.U Buzău, colonel Cimpoeșu Stelian le-a urat putere de muncă, succes în misiunile încredințate și o carieră înfloritoare!

Sursa: Realitatea de Buzau

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