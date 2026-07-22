Rheinmetall, reacție după ce a lipsit de la licitație. Compania susținută de Bolojan, în centrul unui nou scandal

Publicat 22 iul. 2026, 10:34 Sursă Realitatea PLUS

Rheinmetall a venit cu o reacție în privința Șantierului Naval Mangalia. Reprezentanții companiei de armament au transmis că nu fac comentarii cu privire la chestiuni comerciale aflate în curs de desfășurare, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre compania Rheinmetall ilie bolojan