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Economie· 2 min citire
Au salarii de mii de lei, dar tot nu sunt mulțumiți. Angajații care câștigă cel mai bine din țară cer creșteri de 50%
Angajați cu salarii mari
Publicat28 iul. 2026, 19:49
Sursărealitatea.net
Chiar și angajații care au cele mai mari venituri din România spun că salariile nu mai sunt suficiente. Cei care lucrează în domeniul IT, sectorul cu cele mai mari salarii medii din țară, susțin că veniturile nu mai țin pasul cu scumpirile și își doresc creșteri salariale semnificative.
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