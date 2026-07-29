Partidele ar putea ajunge din nou la Cotroceni pentru legea salarizării

În plină criză din sistemul medical, scena politică se pregătește pentru noi negocieri privind legea salarizării unitare. Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, partidele parlamentare ar putea merge din nou la Palatul Cotroceni pentru discuții pe marginea proiectului, în încercarea de a ajunge la un acord înainte de finalizarea actualei sesiuni parlamentare.
Șanse reduse pentru adoptarea legii în această sesiune
Sursele citate susțin că posibilitatea ca legea salarizării să fie trimisă și adoptată de Parlament în actuala sesiune este extrem de redusă. În lipsa unui consens politic rapid, una dintre variantele luate în calcul ar fi convocarea unei sesiuni extraordinare în luna august, astfel încât proiectul să poată fi dezbătut și votat ulterior.
Tema salarizării rămâne una dintre cele mai sensibile din sectorul public, mai ales în contextul tensiunilor din sănătate, unde personalul medical reclamă lipsa resurselor, deficitul de personal și nevoia unor majorări salariale predictibile.
Sindicatele refuză dialogul cu Executivul demis
De cealaltă parte, sindicatele resping continuarea negocierilor cu actualul Executiv, considerând că un guvern demis nu are legitimitatea necesară pentru a lua decizii majore privind salarizarea bugetarilor. Liderii sindicali cer amânarea proiectului până la instalarea unui guvern cu puteri depline, capabil să își asume politic și financiar o astfel de reformă.
Această poziție complică și mai mult procesul de elaborare a legii, întrucât dialogul social reprezintă o etapă esențială înainte de trimiterea proiectului în Parlament.
Criza din sănătate pune presiune pe decidenți
Discuțiile despre legea salarizării au loc într-un moment delicat pentru sistemul medical. Protestele și avertismentele venite din partea angajaților din sănătate au readus în prim-plan problema veniturilor și a condițiilor de muncă. Sindicatele susțin că fără măsuri concrete există riscul accentuării deficitului de personal și al plecării specialiștilor către sistemele medicale din străinătate.
Legea salarizării rămâne unul dintre dosarele urgente ale perioadei, iar amânarea sa riscă să prelungească tensiunile din sistemul public, în special din sănătate.