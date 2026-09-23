Social· 1 min citire

Doi membri AUR care au agresat echipa Realitatea PLUS la protestul ciobanilor au fost arestați

Echipa Realitatea Plus, agresată la protestul ciobanilor

Echipa Realitatea Plus, agresată la protestul ciobanilor

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea de Buzau ca sursă preferată
Scris deStoica Marian
Publicat23 sept. 2026, 11:13
Sursărealitatea.net

Doi membri AUR, arestați preventiv după violențele de la protestul ciobanilor. Unul este acuzat că a agresat jurnaliștii Realitatea PLUS

Doi membri ai partidului AUR au fost arestați preventiv în dosarul privind violențele produse în timpul protestului ciobanilor din Piața Victoriei. Printre persoanele vizate de anchetă se află și Valentin Stoica, acuzat că ar fi agresat membri ai unei echipe de jurnaliști aflați la fața locului.

Potrivit informațiilor publicate de autorități și relatate de presa centrală, ancheta vizează incidentele violente produse în timpul protestului din 15 septembrie. În urma cercetărilor, mai multe persoane au fost audiate, iar procurorii au dispus măsuri preventive pentru o parte dintre suspecți.

Cei doi membri AUR menționați în dosar sunt Valentin Stoica și Auraș Mirel Andone. Potrivit informațiilor publice, Stoica este cercetat pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice și este acuzat că ar fi participat la agresarea unor jurnaliști și că ar fi aruncat obiecte către jandarmi.

Andone este cercetat, între altele, pentru distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice, fiind acuzat că ar fi aruncat obiecte în direcția forțelor de ordine și că ar fi participat la tentativa de răsturnare a unei autospeciale a Jandarmeriei.

CITEȘTE mai multe pe REALITATEA.NET

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

protestciobanimembri aurarestanchetainvestigatii

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe