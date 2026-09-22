Fost procuror-șef DIICOT, condamnat definitiv de Înalta Curte. A primit și amendă penală de 80.000 de lei

Dosarul vizează mai multe sume de bani ridicate în urma unor percheziții, pe care procurorul le-ar fi păstrat și folosit până în 2022.
Fostul procuror-șef al DIICOT Ialomița, Alexandru Mihailiuc, a fost condamnat definitiv marți de Înalta Curte de Casație și Justiție la un an de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei, și la o amendă penală de 80.000 de lei.
Condamnarea definitivă
Instanța supremă l-a găsit vinovat de fals în declarații, fals intelectual și uz de fals. Pedeapsa de un an de închisoare nu va fi executată în penitenciar, fiind dispusă amânarea aplicării acesteia pentru un termen de supraveghere de doi ani. În plus, fostul magistrat trebuie să achite amenda penală stabilită de instanță.
Alexandru Mihailiuc a ieșit la pensie în 2022. Potrivit acuzațiilor din dosar, acesta nu ar fi depus în termenul legal mai multe sume de bani ridicate în timpul unor percheziții desfășurate în decembrie 2021. Banii ar fi fost păstrați și folosiți până în iunie 2022, când au fost restituiți persoanelor de la care fuseseră ridicați.
Procese-verbale antedatate
În motivarea hotărârii, Înalta Curte a reținut și faptul că unele procese-verbale ar fi fost antedatate pentru a justifica în fața echipei de control de ce nu fuseseră luate măsurile prevăzute de lege.
Instanța a subliniat că faptele au fost comise în perioada în care Mihailiuc își exercita funcția de magistrat și a arătat că această împrejurare le conferă o gravitate sporită.
Ce spune Înalta Curte
Într-un comunicat, Înalta Curte a precizat că hotărârea reafirmă cerințele de integritate, legalitate și responsabilitate asociate funcției de magistrat.
Instanța a pus accent pe respectarea strictă a legii și a realității consemnate în actele judiciare, în condițiile în care activitatea magistraților presupune un nivel ridicat de încredere publică.
Cazul îl privește pe fostul șef al structurii teritoriale DIICOT din Ialomița și se referă la modul în care au fost gestionate sumele de bani ridicate în cadrul unor anchete penale. Decizia Înaltei Curți este definitivă.