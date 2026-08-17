Zi crucială în Justiție. Șefa CCR ar urma să-și dea demisia, după controversata întâlnire cu Bolojan – SURSE
Simina Tănăsescu
Scandal uriaș la vârful statului! Potrivit surselor Realitatea PLUS, șefa CCR, Simina Tănăsescu, ar urma să-și depună demisia astăzi! Totul în urma scandalului fără precedent izbucnit după întâlnirea cu Ilie Bolojan. Tănăsescu nu a negat întâlnirea, dar susține că nu a discutat cu premierul demis despre Legea integrității, care îl poate lăsa pe Fritz fără fotoliul de primar. Astăzi, la ora 11, judecătorii Curții Constituționale urmează să se pronunțe pe legea care îl poate zbura pe liderul USR de la primărie. Iar la ora 14, parlamentarii decid anchetarea lui Ilie Bolojan după întâlnirea controversată. Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere de la Simina Tănăsescu și Ilie Bolojan, însă nu a primit un răspuns.
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