Noi sesiuni extraordinare ar putea fi convocate săptămâna aceasta la Parlament

Publicat 17 aug. 2026, 08:01 Sursă realitatea.net

Pe ordinea de zi la Camera Deputaților s-ar putea afla cererea de reexaminare a legii privind finalizarea hidrocentralelor blocate în arii protejate, contestată de preşedintele Nicuşor Dan, iar pe agenda senatorilor ar urma să revină şi proiecte legate de Programul Naţional de Dezvoltare Rurală sau de Agenţia Domeniilor Statului.

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