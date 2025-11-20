Nimeni nu vrea să plătească 35.000 de euro pe lună pentru vila RA-APPS renovată cu bani publici

Regia statului care se ocupă de protocol încearcă din nou să scoată bani de pe urma unei case foarte scumpe din zona Primăverii.
Regia statului care se ocupă de protocol încearcă din nou să scoată bani de pe urma unei case foarte scumpe din zona Primăverii. Este vorba despre vila de pe bulevardul Aviatorilor numărul 86, care a fost reparată de la zero cu o cheltuială de aproape 14 milioane de lei. Cu toate acestea, la prima încercare de închiriere nu s-a prezentat nimeni.
Prețul cerut de stat este de 35.000 de euro pe lună. Această sumă pare să îi fi speriat pe cei care ar fi avut bani să o închirieze, chiar dacă clădirea este foarte mare și se află într-o zonă foarte bună a Capitalei.
Această casă a fost pregătită inițial pentru a fi locuită de un fost președinte al României, conform unei decizii luate de guvern în anul 2022. La vremea respectivă s-a discutat mult despre faptul că locuința ar fi fost pregătită pentru Klaus Iohannis, dar acesta a negat că ar fi cerut o asemenea casă. Nici autoritățile nu au confirmat vreodată că ar exista o cerere oficială din partea sa.
Casa a fost construită între anii 1960 și 1965 și avea nevoie de reparații serioase pentru că nu era sigură în caz de cutremur. Cei de la RA-APPS au spus că au cheltuit banii pentru a întări structura de rezistență și pentru a moderniza spațiul. Înainte de aceste lucrări, clădirea valora în acte puțin peste un milion de lei, în timp ce terenul de sub ea valora mult mai mult. Acum, spațiul este considerat bun pentru activități comerciale.
Vila este uriașă, având peste 900 de metri pătrați și o curte de peste 1.000 de metri pătrați. Cei care vor să participe la licitație trebuie să depună o garanție de 70.000 de euro. Deoarece nimeni nu a depus actele până la termenul limită din 14 noiembrie, regia statului va organiza o nouă licitație. Ei speră să găsească un chiriaș ca să poată recupera banii mulți pe care i-au investit în renovare.