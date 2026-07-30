Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică! SUA au bombardat ținte militare din Iran

Publicat 30 iul. 2026, 08:23 Sursă realitatea.net

Statele Unite au lansat miercuri seară o serie de atacuri aeriene asupra unor ținte militare din Iran, ca răspuns la tentativa Teheranului de a lovi bazele americane din Orientul Mijlociu. Potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), operațiunea a durat aproximativ două ore și a vizat infrastructura militară iraniană.

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