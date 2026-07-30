Bolojan: România va continua să fie principalul susţinător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene

România va continua să fie principalul susţinător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziţie experienţa acumulată ca stat membru şi acordând un sprijin politico-diplomatic, a declarat, joi, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan după discuţiile cu noul premier al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în vizită oficială la Bucureşti.
În cadrul unor declaraţii de presă comune, la Palatul Victoria, el i-a mulţumit lui Tofan că a ales România pentru prima sa vizită oficială după învestirea în funcţie.
'E un gest simbolic, care confirmă încă o dată caracterul special al relaţiei dintre România şi Republica Moldova. (...) Sprijinul României pentru Republica Moldova rămâne ferm, l-am asigurat de acest lucru. Discuţiile noastre s-au concentrat pe agenda de cooperare bilaterală. Avem proiecte în domenii precum energie, transporturi, educaţie, cultură şi mediu, precum şi acţiuni comune pe care trebuie să le ducem la bun sfârşit. Tot ceea ce facem împreună este menit să îmbunătăţească viaţa cetăţenilor noştri, să încurajeze dezvoltarea economică, investiţiile şi schimburile comerciale bilaterale şi să aducă Republica Moldova mai aproape de Uniunea Europeană', a afirmat Bolojan.
El a subliniat că proiectul strategic comun cel mai important îl reprezintă procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
'România va continua să fie principalul susţinător al Republicii Moldova la nivelul Uniunii Europene, punând la dispoziţie experienţa acumulată ca stat membru şi acordând un sprijin politico-diplomatic. Republica Moldova a înregistrat deja performanţe foarte bune în acest proces, odată cu începerea negocierilor de aderare pentru clusterele 1 - Valori fundamentale şi 6 - Relaţii externe. Sperăm că, până la sfârşitul acestui an, la nivelul Uniunii Europene, să fie luate deciziile politice necesare pentru deschiderea negocierilor privind celelalte patru clustere', a transmis Ilie Bolojan.
Potrivit acestuia, discuţiile au vizat stadiul implementării proiectelor comune cu un accent special pe interconectarea în domeniile Transporturilor şi Energiei, evidenţiind că specialiştii de la Bucureşti şi de la Chişinău se coordonează pentru a găsi cele mai bune soluţii de depăşire a dificultăţilor generate de actualul context de securitate.
'Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar şi una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kilowolţi, Suceava-Bălţi şi Gutinaş-Străşeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea privind declararea părţii de pe teritoriul României ca proiect de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport', a precizat Bolojan.
În privinţa infrastrucurii de transport, premierul interimar a menţionat finalizarea, până la sfârşitul acestui an, a lucrărilor la podul Ungheni, care va conecta Republica Moldova de reţeaua europeană de transport prin România.
'Lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an. În acest sens, salutăm semnarea la 2 iulie anul acesta a acordului bilateral pentru conexiunea de la Ungheni, un pas înainte necesar pentru finalizarea proiectului. După cum ştiţi, România a obţinut o finanţare importantă prin Programul SAFE pentru a conecta acest pod la autostrada A 8, iar ca parte a proiectului vor exista lucrări de infrastructură şi în Republica Moldova, inclusiv primul segment de autostradă la standarde europene', a mai explicat Ilie Bolojan.
El a evidenţiat şi progresul înregistrat în domeniul infrastructurii feroviare.
'În aprilie a avut loc testarea liniei Fălciu-Cantemir şi, după cum ştiţi, traficul pe această linie a fost sistat complet în ultimii 17 ani. Prin redeschiderea acestei conexiuni, România şi Republica Moldova recuperează un punct important de trecere a frontierei feroviare', a menţionat Bolojan.
Conform prim-ministrului interimar, discuţiile au vizat şi situaţia regională şi internaţională, marcată de provocări şi ameninţări majore în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei.
'Avem o evaluare comună asupra acţiunilor ostile ale Federaţiei Ruse şi cu privire la efectele acestora asupra statelor vecine. Menţionez, printre altele, încălcările repetate ale spaţiului aerian al României în ultima perioadă. Situaţii similare au fost înregistrate şi în Republica Moldova. Condamnăm ferm continuarea agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi orice acţiuni de încălcare a spaţiului aerian sau maritim al statelor noastre', a mai transmis Ilie Bolojan.
El a exprimat aprecierea şi susţinerea părţii române pentru abordarea autorităţilor moldovene în privinţa regiunii transnistrene. 'Am discutat, de asemenea, despre situaţia din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Apreciem şi susţinem pe deplin abordarea pragmatică promovată de autorităţile de la Chişinău în ceea ce priveşte procesul de reintegrare', a spus Bolojan.
Premierul interimar l-a felicitat pe Vasile Tofan, remarcând că acesta, după o carieră importantă pe care şi-a construit-o în domeniul afacerilor internaţionale, a acceptat să-şi asume responsabilitatea de prim-ministru al Republicii Moldova.
'Responsabilitate pe care, aşa cum ştiţi, nu e uşor să o ducă niciun premier, nici în România, nici în Republica Moldova', a completat Bolojan.
AGERPRES