CSM acuză un „atac fără precedent” asupra justiției: peste 3.500 de judecători denunță presiuni politice

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis un comunicat amplu în care susține că sistemul judiciar din România se confruntă cu „un atac fără precedent” în perioada post-revoluționară.

Secția pentru judecători a anunțat că, în ședința din 9 iunie 2026, a decis apărarea independenței judecătorilor, după o analiză privind declarațiile și acțiunile venite din partea clasei politice, mass-media, unor ONG-uri și persoane publice începând din iulie 2025 și până în prezent. Potrivit CSM, aceste acțiuni ar fi afectat independența justiției, imaginea sistemului judiciar și încrederea publicului în actul de justiție.

Toate cele 239 de instanțe din România au organizat adunări generale

CSM precizează că toate cele 239 de instanțe din România — judecătorii, tribunale și curți de apel — s-au întrunit pe 9 iunie în adunări generale ale judecătorilor. Instituția afirmă că 98,6% dintre judecătorii prezenți, reprezentând aproximativ 84% din totalul judecătorilor aflați în funcție, au votat pentru denunțarea „degradării constante a statului de drept în România prin încercarea susținută de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”.

„3580 judecători denunță în unanimitatea adunărilor generale încercarea de subordonare a puterii judecătorești de către puterea politică”, se arată în comunicat.

Judecătorii au mandatat CSM să facă demersuri naționale și internaționale

Potrivit comunicatului, adunările generale au mandatat Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de garant al independenței justiției, să facă toate demersurile necesare la nivel național și internațional. Scopul acestor demersuri ar fi restabilirea echilibrului între puterile statului și recunoașterea independenței reale a judecătorilor. CSM susține că independența judecătorului reprezintă „o cerință esențială într-o societate democratică”.

În același context, adunările generale ale judecătorilor au respins prevederile incluse în proiectul legislativ privind salarizarea magistraților. CSM precizează că judecătorii susțin integral observațiile formulate de Înalta Curte de Casație și Justiție și de Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu această inițiativă. Secția pentru judecători afirmă că sistemul judiciar a fost supus unor acțiuni de denigrare și destabilizare care nu urmăresc îmbunătățirea justiției, ci schimbarea regulilor și influențarea persoanelor aflate în funcții-cheie din sistem.

Potrivit comunicatului, aceste acțiuni ar fi afectat grav încrederea publicului în justiție și autoritatea sistemului judiciar.

„Aceste demersuri sunt de natură să conducă la contestarea rolului și autorității justiției ca putere a statului și ca autoritate publică care înfăptuiește actul de justiție în România”, se arată în document.

Acuzații la adresa unor politicieni, ONG-uri și părți din presă

CSM susține că sistemul judiciar a fost ținta unor manifestări de ostilitate venite din partea unor reprezentanți ai clasei politice aflați în funcții importante în instituțiile statului. Instituția afirmă că aceste mesaje ar fi fost susținute și de o parte din mass-media și de ONG-uri apropiate de respectivele poziții publice. Potrivit Secției pentru judecători, aceste acțiuni ar avea legătură cu dorința de acumulare de capital politic și de exercitare a unui control asupra justiției.

CSM reclamă amenințări și instigări împotriva judecătorilor

Comunicarea publică îndreptată împotriva magistraților ar fi dus, potrivit CSM, la situații extrem de grave în spațiul online și chiar în instanțe. Instituția spune că pe rețelele sociale au apărut mesaje agresive și instigări directe la săvârșirea unor infracțiuni împotriva judecătorilor și a familiilor acestora. CSM afirmă că au existat inclusiv incidente în sălile de judecată, unele dintre ele ducând la emiterea unor ordine de protecție pentru prevenirea unor fapte grave.

Hotărârea va fi trimisă instituțiilor europene și internaționale

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că hotărârea adoptată va fi transmisă mai multor instituții naționale și internaționale.

Printre acestea se află:

Comisia Europeană;

Parlamentul European;

Curtea de Justiție a Uniunii Europene;

Consiliul Europei;

Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni;

asociațiile internaționale ale judecătorilor;

Președinția României;

Guvernul României;

Ministerul Afacerilor Externe.

CSM precizează că rezumatul hotărârii, documentul integral și procesele verbale ale adunărilor generale ale judecătorilor au fost publicate pe site-ul instituției.