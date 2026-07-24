Statele Unite înăspresc politica comercială. Noi taxe vamale pentru importurile din 60 de țări

Publicat 24 iul. 2026, 10:56 Sursă Realitatea.Net

După Canada și Brazilia, alte aproximativ 60 de state vor fi vizate, începând de vineri, de noile tarife vamale impuse de Statele Unite, odată cu expirarea taxelor temporare introduse de președintele Donald Trump în februarie, transmite AFP.

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