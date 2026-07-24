Politica· 1 min citire

Mihai Fifor: ”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te! Românii nu sunt bătaia ta de joc! Ai eșuat grav încă o dată”

Ilie Bolojan și Mihai Fifor

Ilie Bolojan și Mihai Fifor

Scris deStoica Marian
Publicat24 iul. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net

Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat vineri un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a blocat adoptarea noii Legi a salarizării și că a adus România într-un impas politic și economic.

”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te!”

”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te! Românii nu sunt bătaia ta de joc! Ai eșuat grav încă o dată!

Cât cinism să ai tupeul să recunoaști tu însuți că Legea Salarizării n-a fost trimisă Parlamentului, așa cum te-ai bătut cu pumnul în piept, și nici nu va ajunge să fie dezbătută în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare și totuși să nu îți crape obrazul de rușine și să pleci de unde ai venit”, a scris Mihai Fifor.

”Viața dă dreptate PSD”

Liderul social-democrat a subliniat că ”în cele aproape trei luni care au trecut de când ministrul PSD a lăsat proiectul la Ministerul Muncii ar fi fost timp suficient pentru consultări, dezbateri consistente și adoptare. Dacă astăzi s-a ajuns într-un impas total, în care sindicatele cer retragerea proiectului, este strict, direct și nemijlocit din vina lui Ilie Bolojan”.

”Se dovedește că a fost și este complet depășit de situație. Știe acest lucru și, culmea cinismului, deși este conștient că, în lipsa unui guvern stabil și cu puteri depline, România riscă retrogradarea la categoria „junk”, refuză în continuare să plece de la Palatul Victoria și perpetuează blocajul politic și instituțional.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Mihai Fiforilie bolojanPSDdeputatpoliticaatac

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe