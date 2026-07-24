Radu Miruță, laudă piloții F-16 care au doborât drona din Buzău: ”Eforturile din ultima perioada dau roade”

Publicat 24 iul. 2026, 11:58 Actualizat 24 iul. 2026, 11:59 Sursă Realitatea.Net

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, i-a felicitat pe piloții Forțelor Aeriene Române după ce o dronă care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al României a fost interceptată și doborâtă de un avion F-16 deasupra unei zone nelocuite din județul Buzău.

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