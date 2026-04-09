Bolojan, despre pierderea procesului vaccinurilor anti-COVID: Miniștrii Sănătăţii şi de Finanţe vor declanșa negocieri cu Pfizer şi se vor deplasa săptămâna viitoare în SUA

Premierul Ilie Bolojan a anunţat, miercuri, că miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor lucrează pentru declanşarea negocierilor cu compania Pfizer, după ce România a pierdut în primă instanţă procesul referitor la achiziţia de vaccinuri anti-COVID. Cei doi membri ai Guvernului se vor deplasa săptămâna viitoare în Statele Unite pentru discuţii directe cu reprezentanţii companiei americane.

„Suntem în situaţia în care Ministrul Sănătăţii şi cel de Finanţe lucrează pe de o parte pentru a declanşa negocierile cu firma Pfizer şi se vor deplasa săptămâna viitoare în SUA, şi pentru acest lucru. Asta înseamnă că peste două săptămâni vom primi motivarea Tribunalului, de la data respectivă mai urmează o perioadă de două luni de zile şi ar fi bine, deci ca în această perioadă, să găsim o formulă prin care, pe de o parte anumite penalităţi de întârziere, care sunt aferente, să fie stopate pe perioada negocierilor şi să găsim o formulă prin care până se clarifică aspectul care ţine de un posibil recurs sau nu, dar asta pe baza unei discuţii cu casa de avocaţi şi cu Polonia, pentru că suntem în aceeaşi situaţie, vom vedea dacă se poate găsi o soluţie”, a explicat premierul.

Bolojan a precizat că România va solicita sprijinul Comisiei Europene în cadrul acestor negocieri, subliniind că se vor analiza inclusiv variante pentru eşalonarea plăţii sumei datorate sau transformarea acesteia în alte livrabile utile sistemului de sănătate.

„Este important să identificăm o soluţie astfel încât impactul financiar să fie gestionabil, iar cooperarea cu Pfizer să continue. O parte dintre medicamentele aflate pe piaţa românească sunt produse de această companie”, a punctat şeful Guvernului.

Premierul a mai arătat că, după întâlnirile de săptămâna viitoare din SUA, cei doi miniştri vor comunica rezultatul discuţiilor şi paşii următori, în funcţie de concluziile negocierilor.