Cât se împrumută buzoienii pentru o locuință. Valoarea medie a creditului, de 66.000 de euro
Buzoienii se împrumută pentru credite ipotecare
Buzoienii accesează credite ipotecare medii de 66.005 euro pentru cumpărarea unei locuințe, potrivit unei analize Ipotecare.ro pentru 2026.
Buzoienii care își cumpără o locuință cu ajutorul unui credit ipotecar se numără printre românii care accesează cele mai mici împrumuturi de acest tip. Datele unei analize realizate de brokerul de credite Ipotecare.ro arată că, în județul Buzău și în celelalte județe din Muntenia incluse în studiu, valoarea medie a unui credit pentru achiziția unei locuințe a fost de 66.005 euro.
Analiza are la bază 25.336 de cereri de finanțare procesate la nivel național în perioada ianuarie-septembrie 2026 și evidențiază diferențe importante între regiunile țării, atât în privința prețurilor locuințelor, cât și a sumelor împrumutate de cumpărători.
Muntenia, regiunea cu cele mai mici credite ipotecare
Potrivit datelor Ipotecare.ro, cele mai mici credite ipotecare au fost înregistrate în Muntenia, regiune care cuprinde județele Buzău, Argeș, Brăila, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.
În aceste județe, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a fost de puțin peste 90.000 de euro, iar finanțarea accesată de cumpărători s-a situat, în medie, la 66.005 euro.
Prin comparație, în București-Ilfov și Transilvania, regiunile cu cele mai scumpe locuințe achiziționate prin credit, valoarea medie a împrumuturilor a depășit 80.000 de euro.
Unde se fac cele mai mari credite pentru cumpărarea unei locuințe
București-Ilfov se află pe primul loc în clasamentul național. Aici, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar a ajuns la 122.062 de euro, iar valoarea medie a finanțării a depășit 86.000 de euro.
Transilvania ocupă poziția a doua, cu un preț mediu de 121.619 euro pentru o locuință și credite ipotecare care s-au apropiat de 84.000 de euro.
Pe următoarele locuri se situează Banatul, cu locuințe de aproape 108.000 de euro și credite medii de aproximativ 76.000 de euro, și Dobrogea, unde prețul mediu a fost de circa 103.000 de euro, iar împrumutul s-a situat în jurul valorii de 75.000 de euro.
În Oltenia, locuințele cumpărate prin finanțare bancară au avut o valoare medie de 100.003 euro, iar creditul ipotecar mediu s-a apropiat de 70.500 de euro.
Ce venituri au persoanele care solicită credite ipotecare
Analiza arată și diferențe regionale în ceea ce privește veniturile lunare declarate de solicitanții de credite.
Bucureștenii au înregistrat cel mai ridicat venit mediu lunar per cerere, de aproape 12.000 de lei. Pe locul al doilea se află Dobrogea, cu aproximativ 11.500 de lei, urmată de Transilvania, cu circa 10.500 de lei.
Veniturile din Dobrogea sunt influențate în principal de câștigurile navigatorilor. În celelalte regiuni ale țării, media veniturilor declarate în cererile de finanțare s-a situat între 9.000 și 10.000 de lei.
Un alt indicator urmărit în analiză este prezența unui codebitor. Cele mai mari ponderi au fost înregistrate în Transilvania și Moldova, unde 44%-45% dintre solicitările de credit au inclus și veniturile unei a doua persoane. În Dobrogea, procentul a fost de 36%, iar în București-Ilfov, de 39%.
Cât costă, în medie, o locuință cumpărată prin credit în România
La nivel național, în primele nouă luni ale anului 2026, prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit ipotecar a fost de 105.080 de euro. Valoarea medie a împrumutului s-a apropiat de 75.000 de euro.
Venitul mediu lunar consemnat în cererile analizate a fost de 10.183 de lei. În aproximativ 40% dintre dosare au fost incluse și veniturile unui codebitor.
Datele mai arată că peste 84% dintre solicitările analizate au vizat cumpărarea unei locuințe, în timp ce aproape 16% au fost depuse pentru refinanțarea unui credit existent.
Potrivit reprezentanților Ipotecare.ro, diferențele dintre regiuni sunt legate de dezvoltarea piețelor rezidențiale locale: acolo unde prețurile locuințelor sunt mai ridicate, cumpărătorii ajung să solicite și finanțări mai mari.
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